Президент РФС — об отстранении Гинера: для нас важен был прецедент

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал решение комитета по этике отстранить президента ЦСКА Евгения Гинера от футбола.

«Евгений Гинер — мой товарищ. Уважаю его за всё, что он сделал для нашего футбола. Своим высказыванием он дал повод для рассмотрения его на комитет по этике. Для судейского комитета было важно, чтобы оно было рассмотрено. Комитет по этике вынес решение, может, чуть эмоциональное, потому что дискуссия была горячей. Дальше апелляционный комитет рассмотрел апелляцию и удовлетворил её. Моё мнение? Такая непоследовательность двух комитетов не может радовать. Значит, либо кто-то перестарался, либо другой проявил мягкость. Для нас важен был прецедент.

Я уважаю Гинера, мы не хотели его наказывать, но футболу нужен был сигнал. У многих людей высокое мнение о себе, хотя они сделали меньше Гинера для нашего футбола. Комментируют судейские решения вместо того, чтобы следить за своей работой. Команда стоит, плохо играет, показывает примитивный футбол, но самое простое решение в этой ситуации — назначить виновным судью. Если ты говоришь, что судья коррупционер, то бросаешь тень на своего соперника по матчу.

Ряд владельцев клубов звонили мне и в личном общении говорили, что пора наводить порядок, ибо они не будут в следующий раз это оставлять без внимания. Их обвиняют в коррупции, обвиняя судью в предвзятости. Не говорю, что это связано с ЦСКА, но было недовольство со стороны клубов по тому, что они не делают», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.