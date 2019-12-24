Смолов рассказал об отношениях с Кокориным и Мамаевым

Нападающий «Локомотива» Фёдор Смолов рассказал об отношениях с форвардом «Зенита» Александром Кокориным и полузащитником «Ростова» Павлом Мамаевым.
«Переобщались. Были одного возраста, один досуг, одна команда. Без родителей молодые пацаны в Москве начали зарабатывать бабки. А потом я перешёл в «Анжи», каждый начал с кем-то встречаться. Просто отдалялись. При встрече поддерживаем общение и периодически списываемся.
Общался ли с Кокориным и Мамаевым, когда они вышли из тюрьмы? Мамаев вообще вышел в свой день рождения. Я ему позвонил, мы были в Германии перед матчем с «Байером». Говорит, что привыкает ко всему, что происходит на воле. После того как Паша подписался с «Ростовом» и переехал туда, периодически играем в CS, и Саша играет тоже. Что касается рассказов Мамаева про тюрьму, там страшно и тяжело психологически. И нужно отдавать себе отчёт вплоть до того, куда ты смотришь», — сказал Смолов в ролике на канале «КраСава» в YouTube.
- 24 декабря 2019
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