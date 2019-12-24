«У нас каждый день дерби двух столиц». Оздоев показал, как играет в футбол с сыном
Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Магомед Оздоев отдыхает после первой части сезона и показал, как вместе с сыном он играет в настольный футбол.
«У нас каждый день дерби двух столиц. «Зенит» выбирает только вас», — написал Оздоев в своём «инстаграме», прикрепив фотографию игры.
Оздоев перешёл в «Зенит» в феврале 2018 года из казанского «Рубина». Сумма трансфера составила € 3,3 млн. В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых стал автором трёх забитых мячей, отдал две результативные передачи, а также получил шесть жёлтых и одну красную карточки. Контракт футболиста с клубом из Санкт-Петербурга действителен до лета 2022 года.
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