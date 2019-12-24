Фелиш: когда подписал контракт с «Атлетико», то подумал: «Ух ты, я стою € 126 млн!»

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш рассказал о трансфере в мадридский клуба, а также о работе под руководством главного тренера Диего Симеоне.



«Стоимость моего трансфера на меня не давит. Но когда я подписал контракт, то подумал: „Ух ты, я стою € 126 млн!“



Симеоне никогда не говорит обо мне плохо, он лишь указывает на те моменты, которые мне следует улучшить. Он видит, что я усердно работаю над собой и своей игрой. Думаю, я способен выдержать большие нагрузки. Да, я развиваюсь каждый день. Это единственный путь к тому, чтобы стать лучше», — приводит слова Фелиша A Bola.



Напомним, Фелиш перешёл в «Атлетико» из лиссабонской «Бенфики» за € 126 млн, став самым дорогим игроком в истории «матрасников». Фелиш дебютировал в составе «Атлетико» в матче Международного кубка чемпионов с «Реалом» (7:3).

Фелиш: однажды хотел бы сыграть с Роналду за один клуб