Полузащитник «КАМАЗа» пройдёт просмотр в ЦСКА

«КАМАЗ» в своём официальном «твиттере» сообщил, что полузащитник команды Давид Караев отправится на просмотр в ЦСКА.



Уточняется, что 24-летний футболист проведёт с «армейцами» первые зимние сборы, которые пройдут с 14 января по 9 февраля в испанском городе Аликанте.



Караев выступает за «КАМАЗ» с лета 2018 года, а ранее защищал цвета армавирского «Торпедо», ростовского СКА, «Химок» и других команд. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 16 матчах Профессиональной футбольной лиги, в которых записал на свой счёт 11 голов, а также получил 3 жёлтые карточки.



ЦСКА после 19 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 34 очками в активе, уступая «Зениту» (45), «Краснодару» (35) и «Ростову». При этом ростовчане опережают «армейцев» лишь по дополнительным показателям.



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