Мариу: Роналду может переехать и в Россию, если будет клуб, претендующий на победу в ЛЧ
Португальский полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу не исключил, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может в будущем оказаться в России.
«Почему нет? Если посмотрите на его карьеру, то он всегда искал вызов. С «Манчестер Юнайтед» Криштиану выиграл всё, но захотел сделать то же самое с «Реалом». И добился своего. Теперь «Ювентус». Кто знает, что будет в будущем. Если в России будет команда, которая будет ставить перед собой цель выиграть Лигу чемпионов, то Роналду может и переехать сюда. Всё возможно.
Если «Локомотив» захочет пригласить игрока уровня Роналду, клубу придётся инвестировать в это большие деньги. Но зато он получит выдающегося футболиста. Лучшего в мире», — приводит слова Мариу «Российская газета».
Ж. Мариу описал Москву тремя словами
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