«Интер» хочет заполучить Алонсо
На защитника «Челси» Маркоса Алонсо претендует миланский «Интер». «Нерадзурри» попытаются договориться с игроком в зимнее трансферное окно, информирует La Gazzetta dello Sport.
Нынешний главный тренер «Интера» Антонио Конте поддержал переезд Алонсо из «Фиорентины» в стан синих, когда возглавлял синих. Теперь специалист надеется снова поработать с испанским футболистом в Милане.
Однако «Челси» рассчитывает выручить за Алонсо не менее € 40 млн. Такая сумма может не устроить итальянский клуб.
В этом сезоне Алонсо сыграл 14 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 3 голевые передачи. Его соглашение с «Челси» истекает в июне 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» намерен арендовать 28-летнего Алонсо с правом последующего выкупа.
«Атлетико» поспорит с «Интером» за защитника «Челси» Алонсо
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