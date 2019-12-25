«Интер» хочет заполучить Алонсо

На защитника «Челси» Маркоса Алонсо претендует миланский «Интер». «Нерадзурри» попытаются договориться с игроком в зимнее трансферное окно, информирует La Gazzetta dello Sport.

Нынешний главный тренер «Интера» Антонио Конте поддержал переезд Алонсо из «Фиорентины» в стан синих, когда возглавлял синих. Теперь специалист надеется снова поработать с испанским футболистом в Милане.

Однако «Челси» рассчитывает выручить за Алонсо не менее € 40 млн. Такая сумма может не устроить итальянский клуб.

В этом сезоне Алонсо сыграл 14 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 3 голевые передачи. Его соглашение с «Челси» истекает в июне 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» намерен арендовать 28-летнего Алонсо с правом последующего выкупа.