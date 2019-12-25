Обухов — об оскорблениях Дзюбы: у нас свободная страна, можно говорить что угодно
Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов поделился мнением об оскорблениях в адрес нападающего сборной России и питерского «Зенита» Артёма Дзюбы в гостевом матче с Сан-Марино (5:0) в рамках отборочного цикла к Евро-2020.
«Моё мнение: у нас свободная страна, можно говорить что угодно. Кричали бы такое на меня? Вообще пофиг, абсолютно. Думаю, что Дзюба бы даже выиграл, если бы сказал: «Вы что творите, отпустите их». У людей же жёны, семьи. Его бы больше полюбили, если бы он так сказал. Но это дело каждого», — цитирует Обухова Sports.ru.
Напомним, после резонансной истории с оскорблениями Дзюбы полицией были задержаны некоторые фанаты «Спартака». Сам Дзюба не стал вступаться за болельщиков, назвав их «фашистами».
«Ты просто попал под гребёнку». За что задержали фаната «Спартака» в Питере
После этой истории у Артёма Дзюбы вряд ли прибавится поклонников.
Читайте также
- 25 декабря 2019
-
12:51
-
12:49
-
12:22
-
12:11
-
12:05
-
11:40
-
11:31
-
11:21
-
10:50
-
10:49
-
10:42
-
10:25
-
10:08
-
10:05
-
09:45
-
09:42
-
09:41
-
09:30
-
09:27
-
09:26
-
09:15
-
09:00
-
07:59
-
06:55
-
05:02
-
04:36
-
04:09
-
03:33
-
03:05
-
02:48
-
02:34
-
01:48
-
01:23
-
01:00
-
00:48
Партнерский контент