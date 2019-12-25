Обухов — об оскорблениях Дзюбы: у нас свободная страна, можно говорить что угодно

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов поделился мнением об оскорблениях в адрес нападающего сборной России и питерского «Зенита» Артёма Дзюбы в гостевом матче с Сан-Марино (5:0) в рамках отборочного цикла к Евро-2020.



«Моё мнение: у нас свободная страна, можно говорить что угодно. Кричали бы такое на меня? Вообще пофиг, абсолютно. Думаю, что Дзюба бы даже выиграл, если бы сказал: «Вы что творите, отпустите их». У людей же жёны, семьи. Его бы больше полюбили, если бы он так сказал. Но это дело каждого», — цитирует Обухова Sports.ru.

Напомним, после резонансной истории с оскорблениями Дзюбы полицией были задержаны некоторые фанаты «Спартака». Сам Дзюба не стал вступаться за болельщиков, назвав их «фашистами».