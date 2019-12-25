Роналду сменил имидж и причёску
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду в преддверии Рождества сменил имидж и обновил причёску. Также футболист вручил своему стилисту футболку «Ювентуса» с собственным автографом.
Фотография Криштиану Роналду доступна в «твиттере» Actu Foot.
В сезоне-2019/20 на счету 34-летнего форварда 11 мячей и 1 ассист в 20 матчах за «Ювентус». У Криштиану также 14 забитых мячей в 10 встречах за сборную Португалии. В списке лучших бомбардиров Серии А форвард занимает второе место, отставая на семь мячей от форварда римского «Лацио» Чиро Иммобиле.
В своём последнем на сегодняшний день матче чемпионата Италии Роналду принёс «Ювентусу» победу, выпрыгнув вверх перед нанесением удара на 71 сантиметр.
Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом
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