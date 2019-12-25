Источник: Кавани будет зарабатывать в «Атлетико» € 12 млн за сезон
Стали известны подробности договорённости между мадридским «Атлетико» и нападающим «Пари Сен-Жермен» Эдинсоном Кавани.
Как сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере», 32-летний уругвайский футболист в случае перехода в стан «матрасников» подпишет соглашение на три сезона, по условиям которого его годовой оклад составит € 12 млн.
Кавани перешёл в «ПСЖ» летом 2013 года из «Наполи». Сумма трансфера составила € 64,5 млн. Ранее форвард защищал цвета «Палермо», «Наполи» и уругвайского клуба «Данубио», воспитанником которого является.
В нынешнем сезоне Эдинсон принял участие в 8 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 2 гола (1 — с пенальти), а также получил 1 жёлтую карточку.
«Атлетико» согласовал контракт с Кавани
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