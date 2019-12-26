«Челси» ведёт с Виллианом переговоры о новом контракте

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил, что клуб ведёт переговоры с нападающим команды Виллианом о новом контракте.

Нынешний контракт Виллана с английским клубом истекает уже летом 2020 года, а с другими командами бразилец сможет вести переговоры уже на следующей неделе.

«Да, Виллиан ведёт переговоры о новом контракте. Сейчас обсуждается финансовая сторона вопроса. Он великолепный игрок, и он мне нужен таким, каким он показал себя несколько жней назад. У него определённо есть талант. Все товарищи по команде любят его, Виллиан — игрок высочайшего класса, и я рад, что в моём распоряжении есть такой игрок, как он», — приводит слова Лэмпарда Daily Mail.

В этом сезоне чемпионата Англии Виллиан принял участие в 17 матчах. 31-летний нападающий забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.