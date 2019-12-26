Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Челси» ведёт с Виллианом переговоры о новом контракте

«Челси» ведёт с Виллианом переговоры о новом контракте
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил, что клуб ведёт переговоры с нападающим команды Виллианом о новом контракте.

Нынешний контракт Виллана с английским клубом истекает уже летом 2020 года, а с другими командами бразилец сможет вести переговоры уже на следующей неделе.

«Да, Виллиан ведёт переговоры о новом контракте. Сейчас обсуждается финансовая сторона вопроса. Он великолепный игрок, и он мне нужен таким, каким он показал себя несколько жней назад. У него определённо есть талант. Все товарищи по команде любят его, Виллиан — игрок высочайшего класса, и я рад, что в моём распоряжении есть такой игрок, как он», — приводит слова Лэмпарда Daily Mail.

В этом сезоне чемпионата Англии Виллиан принял участие в 17 матчах. 31-летний нападающий забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.

Лэмпард: я намерен доверять молодым игрокам в «Челси»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019