Сафонов: травмы немного выбили «Краснодар» из колеи

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов выразил мнение, что травмы ведущих игроков повлияли на игру команды в первой части сезона.

«В таблицу нужно заглядывать, когда осталось три игры до окончания чемпионата. Не надо на кого-то равняться, рассчитывать. Турнирное положение не должно влиять на результат. Нужно выходить и показывать игру.



Надеюсь, свадьба будет летом. Пора выбирать дату. Там тяжёлая ситуация: сборы, сборная.



Не хочется говорить, что травмы помешали «Краснодару». Но нас это чуть выбило из колеи, лидеры травмировались, это повлияло на игру. Должны быть игроки, которые смогут полноценно заменить, не знаю, насколько это получилось у нас.



Удаление Ари в последнем туре? У каждого игрока бывают какие-то срывы, когда он не может сдержать себя. Мы всё понимаем. Тяжело сказать, изменилась ли игра без него. Зачем думать о том, что могло нам помочь? Мы в итоге проиграли и не вышли из группы», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.