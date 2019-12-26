Болельщики «Кубани» попросили губернатора передать управление клубом группе инвесторов

Ветераны и болельщики «Кубани» попросили губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева передать клуб группе инвесторов.

«Уважаемый Вениамин Иванович! Вот уже 4 года наш любимый футбольный клуб „Кубань“, за который многие годы болели и продолжают болеть в нашем городе и крае люди разных поколений, находится в глубочайшем кризисе. Все мы за это время ни разу не отворачивались от него, а когда клуб подвергся процедуре банкротства — своими силами и средствами поддерживали его жизнь на любительском уровне.

Единственной нашей целью является возвращение «Кубани» в профессиональный футбол и возможность снова достойно представлять нашу малую родину в чемпионате России.

И вот настал тот момент, которого мы так ждали — группа инвесторов, обладающая необходимыми возможностями и имеющая обширный и, главное, успешный опыт в строительстве и управлении футбольными клубами, клубной инфраструктурой и заинтересованная в развитии детско-юношеского футбола ФК «Кубань», готова реализовать нашу общую цель.

Мы, футбольная общественность — болельщики и ветераны «Кубани», которые не раз в текущем году заставляли всю футбольную Россию восхищаться нашей поддержкой клуба даже на любительском уровне, полностью поддерживаем инициативу управления и развития ФК «Кубань» под руководством данной группы инвесторов и просим Вас, Вениамин Иванович, доверить управление одним из старейших клубов страны ФК «Кубань» руководителям, имеющим положительный опыт создания и управления ФК «Кубань Холдинг» и ФК «Афипс», тем самым дав возможность начать ему развиваться и снова радовать своего болельщика. Мы будем рады видеть Вас почётным гостем на играх возрожденной «Кубани»! Давайте вместе вернем родной команде ее доброе имя!" — сообщается в группе болельщиков «Кубани» во «ВКонтакте».