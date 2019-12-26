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«Байер» не намерен продавать Фолланда «Арсеналу»

«Байер» не намерен продавать Фолланда «Арсеналу»
Футбол / Англия 0

Леверкузенский «Байер» не намерен расставаться с нападающим Кевином Фолландом в январское трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Sky Germany.

Клуб Бундеслиги надеется договориться о контракте со своим вице-капитаном на длительный срок и не хочет продавать форварда. Клубом интересуется лондонский «Арсенал», который намерен усилить линию нападения в случае ухода Пьера-Эмерика Обамеянга.

Фолланд перешёл в «Байер» летом 2016 года из «Хоффенхайма». Сумма трансфера составила € 20 млн. В нынешнем сезоне 27-летний форвард принял участие в 17 матчах немецкого национального чемпионата (16 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей и отдал шесть результативных передач, а также получил две жёлтые карточки. Контракт футболиста с клубом из Леверкузена действует до лета 2021 года.

«Арсенал» может купить форварда «Байера» Фолланда в январе
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