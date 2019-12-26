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Обамеянг — о ничьей с «Борнмутом»: мы были обязаны побеждать

Обамеянг — о ничьей с «Борнмутом»: мы были обязаны побеждать
Футбол / Англия 0

Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал ничейный результат команды в матче 19-го тура АПЛ. Габонец забил единственный гол своей команды, однако он помог «канонирам» лишь свести матч с «Борнмутом» вничью (1:1).

«Мы упустили слишком много моментов во втором тайме. Думаю, сегодня мы были обязаны брать три очка, но это футбол. Отношение ребят к игре было великолепным, но свои шансы мы должны реализовать лучше.

В перерыве Артета велел нам продолжать в том же духе, пытаться придерживаться плана, и это работало. Все работали усердно, мы были агрессивны и пытались играть так, как этого требовал Микель. Надеюсь, мы будем прогрессировать. Мы знаем, что следующие игры довольно сложны, но мы уверены в себе», — цитирует Обамеянга BBC.

Уже 28 декабря «Арсеналу» предстоит провести домашнюю встречу с «Челси».

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