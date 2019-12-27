Рашфорд: ещё не достиг уровня прыжка как у Роналду, но работаю над этим
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал свой гол, который он забил головой в домашнем матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (4:1).
«Ещё не достиг уровня прыжка как у Криштиану Роналду, но работаю над этим», — написал Рашфорд на своей странице в «Твиттере».
Фото можно посмотреть на странице Маркуса Рашфорда в «Твиттере».
Напомним, в матче 17-го тура итальянской Серии А «Сампдория» — «Ювентус» (1:2) форвард туринцев Криштиану Роналду забил победный гол, выпрыгнув на 71 см. Во время удара по мячу португалец находился на высоте 256 см над землёй.
В нынешнем сезоне Рашфорд в 19 встречах чемпионата Англии записал в свой актив 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Роналду прокомментировал свой гол, забитый в прыжке с высоты 256 см
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