Рашфорд: ещё не достиг уровня прыжка как у Роналду, но работаю над этим

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал свой гол, который он забил головой в домашнем матче 19-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (4:1).

«Ещё не достиг уровня прыжка как у Криштиану Роналду, но работаю над этим», — написал Рашфорд на своей странице в «Твиттере».

Фото можно посмотреть на странице Маркуса Рашфорда в «Твиттере».

Напомним, в матче 17-го тура итальянской Серии А «Сампдория» — «Ювентус» (1:2) форвард туринцев Криштиану Роналду забил победный гол, выпрыгнув на 71 см. Во время удара по мячу португалец находился на высоте 256 см над землёй.

В нынешнем сезоне Рашфорд в 19 встречах чемпионата Англии записал в свой актив 11 мячей и отдал 4 результативные передачи.