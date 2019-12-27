Фирмино шикарно обработал мяч и оформил дубль в матче с «Лестером»

В Лестере завершился центральный матч 19-го тура АПЛ. «Лестер Сити» принимал «Ливерпуль».

Вице-чемпионы Англии вышли вперёд на 31-й минуте. Роберто Фирмино с близкого расстояния отправил мяч головой в самый угол ворот. Ещё один мяч «Ливерпуль» забил на 71-й минуте. Во время углового защитник хозяев Чаглар Сёюнджю не успел убрать руку, в которую в итоге и попал мяч. Пенальти в итоге реализовал Джеймс Милнер, пробивший фактически по центру.

Вскоре Роберто Фирмино довёл счёт до крупного. Форвард «Ливерпуля» классно обработал мяч внешней стороной стопы после прострела и с близкого расстояния отправил его в девятку. А точку в матче поставил Трент Александер-Арнольд.

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«Красные» вернулись из Катара, где они принимали участие в Клубном чемпионате мира. «Ливерпуль» уверенно лидирует в АПЛ, набрав 52 очка в 18 турах. «Лестер» располагается на второй строчке с 39 очками в 19 турах.