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Анри: пугает то, что делает «Ливерпуль»

Анри: пугает то, что делает «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0

Легендарный нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри высказал мнение о чемпионской гонке АПЛ после разгромной победы «Ливерпуля» в матче 19-го тура с «Лестер Сити» (4:0).

«Для меня чемпионская гонка в АПЛ завершена. Это всегда было только вопросом времени. «Ливерпуль» невозможно остановить. Пугает то, что они делают. Юрген Клопп никогда не признает этого, но команда у цели. Они не будут останавливаться после победы над «Лестером». «Ливерпуль» будет праздновать только после того, как закончится последняя игра. Я не болельщик «Ливерпуля», но мне нравится, как играет команда. Они создают моменты, сражаются», — приводит слова Анри Metro.

«Ливерпуль», набрав 52 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Лестер Сити» (39) занимает второе место.

«Ливерпуль» на выезде разгромил «Лестер Сити» в матче АПЛ
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