Месси раскрыл секрет исполнения своих штрафных ударов
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как ему удаётся успешно реализовывать штрафные удары.
«Это правда, что я стал уделять больше времени изучению вратарей. Я слежу за их движениями, делает он шаг или нет, как расположена стенка. Теперь я изучают это немного больше. Это всё стало возможным благодаря работе на тренировках», — приводит слова Месси официальный сайт «Барселоны».
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Лионель Месси провёл 13 матчей, в которых забил 13 голов. Также на его счету 6 результативных передач.
После 18 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 39 очков, опережая «Реал», который занимает второе место, на два очка.
Месси в девятый раз достиг отметки в 50 голов за год
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