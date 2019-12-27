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Месси раскрыл секрет исполнения своих штрафных ударов

Месси раскрыл секрет исполнения своих штрафных ударов
Футбол / Испания 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси рассказал, как ему удаётся успешно реализовывать штрафные удары.

«Это правда, что я стал уделять больше времени изучению вратарей. Я слежу за их движениями, делает он шаг или нет, как расположена стенка. Теперь я изучают это немного больше. Это всё стало возможным благодаря работе на тренировках», — приводит слова Месси официальный сайт «Барселоны».

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Лионель Месси провёл 13 матчей, в которых забил 13 голов. Также на его счету 6 результативных передач.

После 18 туров «Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 39 очков, опережая «Реал», который занимает второе место, на два очка.

Месси в девятый раз достиг отметки в 50 голов за год
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