В возрасте 33 лет ушёл из жизни экс-футболист «Вольфсбурга» и сборной Казахстана Каримов
Пресс-служба «Вольфсбурга» в своём «твиттере» сообщила о кончине бывшего защитника команды Сергея Каримова.
«Мы с прискорбием сообщаем, что наш бывший игрок Сергей Каримов скончался в возрасте всего лишь 33 лет. В своих сердцах мы сейчас с его семьёй, родственниками и друзьями. Покойся с миром, Сергей», — говорится в сообщении немецкого клуба.
Каримов выступал в Германии на протяжении всей карьеры, которая длилась с 2005 по 2014 год. Сергей был воспитанником «Волфсбурга» и защищал цвета клуба с 2007 по 2011 год, а в дальнейшем играл в составе «Дуйсбурга» и «Люпо-Мартини». В 2008 году экс-защитник получил приглашение в сборную Казахстана и в 2010 году провёл первый матч за национальную команду.
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