На «Чемпионате» стартовала продажа билетов на Кубок Легенд — 2020
На «Чемпионате» стартовала продажа билетов на международный футбольный турнир Кубок Легенд имени Константина Ерёменко.
Напомним, в 2019 году победителем Кубка Легенд стала сборная России. В финале турнира российская национальная команда с разгромным счётом обыграла сборную Германии (13:4). Этот титул стал 11-м для российской сборной.
Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.
- 27 декабря 2019
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