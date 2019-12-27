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На «Чемпионате» стартовала продажа билетов на Кубок Легенд — 2020

На «Чемпионате» стартовала продажа билетов на Кубок Легенд — 2020
Футбол / Прочие турниры 0

На «Чемпионате» стартовала продажа билетов на международный футбольный турнир Кубок Легенд имени Константина Ерёменко.

Напомним, в 2019 году победителем Кубка Легенд стала сборная России. В финале турнира российская национальная команда с разгромным счётом обыграла сборную Германии (13:4). Этот титул стал 11-м для российской сборной.

Кубок Легенд проводится ежегодно с 2009 года. Шесть команд поделены на две группы, после группового этапа проводятся матчи за пятое место, за третье и финал. Встречи проводятся в формате «5 полевых плюс вратарь» в два тайма по 20 минут.

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