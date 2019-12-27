«Реал» намерен приобрести 17-летнего хавбека «Фламенго» Рейньера
Полузащитник «Фламенго» Рейньер Жезус может продолжить карьеру в мадридском «Реале», сообщает FOX Sports.
По информации источника, представители испанского клуба уже связались с окружением 17-летнего футболиста, чтобы уточнить трансферную стоимость Рейньера, а также узнать о желании игрока покинуть команду. Недавно хавбек продлил контракт с «Фламенго» до 2024 года, а сумма отступных в его соглашении с клубом упала с € 62 млн до € 35 млн.
В ноябре текущего года сообщалось, что в услугах Рейньера также заинтересован мадридский «Атлетико». Отмечалось, что юный футболист уже дал согласие на переход в стан «матрасников».
В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах чемпионата Бразилии и записал на свой счёт 6 голов.
«Атлетико» ведёт переговоры по 17-летней звезде «Фламенго» Рейньеру
- 27 декабря 2019
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