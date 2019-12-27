Ракитич: моя цель — остаться в «Барселоне»
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич сказал, что не хочет покидать каталонский клуб.
«Самый важный вопрос — могу ли играть в «Барселоне». Если могу, то «Барселона» — лучшее место для меня. Посмотрим, что произойдёт. Я здесь уже пять с половиной лет. Прожил самые важные дни в Барселоне, но убеждён, что лучшее ждёт меня впереди.
Все мысли сконцентрированы на «Барселоне». Конечно, в футболе нужно быть готовым ко всему, но моя цель — остаться здесь. Очень рад и горжусь, что выступаю за этот клуб», — приводит слова 31-летнего хорвата Sportske Novosti.
Ракитич играет за сине-гранатовых с июля 2014 года. Действующий контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2021 года. В нынешнем сезоне Иван отдал 2 результативные передачи в 12 матчах испанской Примеры.
Ракитич может уйти из сборной Хорватии после чемпионата Европы 2020
- 27 декабря 2019
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