Глава Федерации футбола Италии: сразу понял, что Манчини — правильный выбор для сборной

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина отметил успехи Роберто Манчини на посту главного тренера национальной команды Италии.



«Я сразу понял, что Манчини — правильный выбор для сборной Италии. У меня сразу возникло хорошее предчувствие. Идея максимально использовать потенциал молодых игроков и направить его в красивый футбол сразу объединила нас. У итальянского футбола есть план развития на ближайшие 9-10 лет», — приводит слова Гравины Sky Sport Italia.



Напомним, ранее Манчини добился исторического достижения. Он стал первым тренером национальной команды Италии, под руководством которого она добыла 11 побед подряд. Под руководством Манчини сборная Италии квалифицировалась на чемпионат Европы 2020 года.

Манчини — первый тренер, выигравший со сборной Италии 11 матчей подряд