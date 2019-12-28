Мусаев — о судейских ошибках против «Краснодара»: привыкли ко всему этому. Ничего нового

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о судействе на матчах «Краснодара» в Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне.

«Критика судейства после матча с ЦСКА? Я не был тогда взбешён, просто недоволен. Взбесить меня трудно. Конечно, недовольство возникало и в других матчах. Например, с «Локомотивом», когда нам забили гол после явного нарушения на Камболове. Также нам не дали явный пенальти на 90-й минуте в матче с «Динамо», когда Каборе сбил Спайича. Эпизод позже был разобран, подтверждена неправота арбитра.

Если посмотрите статистику, результативных ошибок судей против «Краснодара» набралось гораздо больше, чем в пользу. И когда твоя команда раз за разом недосчитывает очков по причине решений арбитров, а тебе просто говорят: «Извините, мы ошиблись», — это не может не вызывать недовольство. Но мы привыкли к этому. Ничего нового», — сказал Мусаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Гончаровым.

Полную версию интервью с Мурадом Мусаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.