Голливудский композитор Ханс Циммер запишет титульную музыку по заказу «Краснодара»
Известный кинокомпозитор Ханс Циммер запишет титульную музыку специально по заказу «Краснодара», сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу российского клуба.
Напомним, 62-летний немецкий композитор стал автором музыки к заставке чемпионата мира 2018 года, который прошёл в России.
Циммер является автором музыки ко многим кинолентам, в том числе к фильмам «Человек дождя», «Король Лев», «Гладиатор», «Пёрл-Харбор», «Тёмный рыцарь», «Шерлок Холмс», «Гонка», «Начало», «Интерстеллар», «Дюнкерк». Немецкий композитор является лауреатом премии «Оскар» (1995), двукратным обладателем премии «Золотой глобус» (1994, 2000) и трёхкратным лауреатом премии «Сатурн» (2009, 2011, 2015).
«Рубин» предлагает нападающему «Краснодара» Игнатьеву контракт на 4,5 года
- 27 декабря 2019
-
22:34
-
22:07
-
21:55
-
21:37
-
21:27
-
21:17
-
21:08
-
21:04
-
21:00
-
20:43
-
20:40
-
20:26
-
19:51
-
19:47
-
19:45
-
19:18
-
18:53
-
18:39
-
18:28
-
18:27
-
18:08
-
17:50
-
17:49
-
17:32
-
17:27
-
17:14
-
16:59
-
16:44
-
16:36
-
16:25
-
16:15
-
16:12
-
16:00
-
15:59
-
15:54
Партнерский контент