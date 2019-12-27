Голливудский композитор Ханс Циммер запишет титульную музыку по заказу «Краснодара»

Известный кинокомпозитор Ханс Циммер запишет титульную музыку специально по заказу «Краснодара», сообщает Sport24 со ссылкой на пресс-службу российского клуба.



Напомним, 62-летний немецкий композитор стал автором музыки к заставке чемпионата мира 2018 года, который прошёл в России.



Циммер является автором музыки ко многим кинолентам, в том числе к фильмам «Человек дождя», «Король Лев», «Гладиатор», «Пёрл-Харбор», «Тёмный рыцарь», «Шерлок Холмс», «Гонка», «Начало», «Интерстеллар», «Дюнкерк». Немецкий композитор является лауреатом премии «Оскар» (1995), двукратным обладателем премии «Золотой глобус» (1994, 2000) и трёхкратным лауреатом премии «Сатурн» (2009, 2011, 2015).

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