Матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль» состоится 29 января

Перенесённый матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится 29 января 2020 года на стадионе «Олимпийский» в Лондоне, сообщается на официальном сайте «молотобойцев». Начало — в 22:45 мск.



Напомним, матч должен был состояться в Лондоне 21 декабря, однако его пришлось перенести из-за участия «Ливерпуля» в клубном чемпионате мира. Мерсисайдский клуб стал победителем клубного чемпионата мира, обыграв в финале турнира бразильский «Фламенго» в дополнительное время со счётом 1:0.



«Ливерпуль» набрал 52 очка в 18 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» (19) — на 17-м месте. В тройку лидеров турнира также входят «Лестер Сити» (39) и «Манчестер Сити» (38).