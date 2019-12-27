Матч АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль» состоится 29 января
Перенесённый матч 18-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль» состоится 29 января 2020 года на стадионе «Олимпийский» в Лондоне, сообщается на официальном сайте «молотобойцев». Начало — в 22:45 мск.
Напомним, матч должен был состояться в Лондоне 21 декабря, однако его пришлось перенести из-за участия «Ливерпуля» в клубном чемпионате мира. Мерсисайдский клуб стал победителем клубного чемпионата мира, обыграв в финале турнира бразильский «Фламенго» в дополнительное время со счётом 1:0.
«Ливерпуль» набрал 52 очка в 18 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм Юнайтед» (19) — на 17-м месте. В тройку лидеров турнира также входят «Лестер Сити» (39) и «Манчестер Сити» (38).
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