Моуринью: знаю о будущем Эриксена, но не собираюсь ничего рассказывать

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью сказал, что знает о планах полузащитника команды Кристиана Эриксена, контракт которого рассчитан до 30 июня 2020 года.

«Думаю, я знаю о будущем Эриксена, поскольку он общается со мной честно и открыто. Мы доверяем друг другу. Единственное, что могу сказать, это то, что я знаю о его будущем, но не собираюсь ничего рассказывать. Об этом должен говорить сам Кристиан», — приводит слова Моуринью AS.

Ранее сообщалось, что Эриксен хочет продолжить карьеру в мадридском «Реале». При этом 27-летний датчанин намерен присоединиться к «сливочным» на правах свободного агента, чтобы получить более выгодные условия личного контракта.

В нынешнем сезоне Кристиан забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах на клубном уровне.