Икарди: горд творить историю в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди отреагировал на то, что побил рекорд форварда Златана Ибрагимовича, быстрее всех забив 10 мячей за парижан.

«Не знал этого, но испытываю гордость, что достиг подобного и творю историю в такой команде, как «Пари Сен-Жермен». Стараюсь всегда быть готовым и всегда быть опцией для одноклубников. Я всегда готов и сосредоточен на том, чтобы двигаться как можно быстрее, когда получаю мяч», — сказал Икарди в интервью пресс-службе «ПСЖ».

Мауро выступает за «Пари Сен-Жермен» в аренде. Права на аргентинца принадлежат миланскому «Интеру». В нынешнем сезоне 26-летний нападающий забил 14 мячей и отдал 3 результативные передачи во всех турнирах на клубном уровне.

Турнирная таблица французской Лиги 1 доступна на «Чемпионате».