Овермарс: тен Хаг может остаться в «Аяксе» на следующий сезон

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс сообщил, что главный тренер Эрик тен Хаг может остаться в амстердамском клубе на следующий сезон.

«Легко могу представить, что тен Хаг останется «Аяксе» в следующем сезоне. Я, конечно, пока не хочу его отпускать, но знаю, что интерес к нему проявляют европейские топ-клубы. Но пока что эта дверь остаётся закрытой», — приводит слова Овермарса Bulinews со ссылкой на De Telegraaf.

Тен Хаг возглавил «Аякс» в 2017 году. Под его руководством амстердамский клуб в прошлом сезоне стал чемпионом Нидерландов, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дошёл до полуфинала в Лиге чемпионов. Контракт специалиста с клубом из Амстердама действует до лета 2022 года.