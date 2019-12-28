«Тоттенхэм» сравнял счёт после роскошного удара Эриксена со штрафного. Видео

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Норвич Сити» — «Тоттенхэм Хотспур» гости на 55-й минуте сравняли счёт — 1:1. Гол забил полузащитник Кристиан Эриксен. Он роскошным ударом со штрафного над стенкой положил мяч в верхний угол.
Видео доступно на «Чемпионате».
20-й тур АПЛ стартовал сегодня, 28 декабря, матчем «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Борнмут», который завершился победой хозяев со счётом 2:0. Затем «Ньюкасл Юнайтед» дома уступил «Эвертону» — 1:2, «Саутгемптон» на своём поле сыграл вничью с «Кристал Пэлас» — 1:1, «Уотфорд» дома разгромил «Астон Виллу» — 3:0.
Сегодня состоятся также матчи «Вест Хэм Юнайтед» — «Лестер Сити» и «Бёрнли» — «Манчестер Юнайтед».
Завтра, 29 декабря, встретятся «Арсенал» с «Челси», «Ливерпуль» с «Вулверхэмптоном» и «Манчестер Сити» с «Шеффилд Юнайтед».
- 28 декабря 2019
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