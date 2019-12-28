Линекер — об отменённом голе Пукки: если бы VAR был тренером, его бы уволили
Бывший нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гари Линекер выразил негодование из-за отмены гола финского нападающего «Норвич Сити» Теэму Пукки в матче 20-го тура чемпионата Англии (в данный момент счёт 1:1, идёт 2-й тайм).
«И вот снова. Очередной бред из-за VAR. Гол Пукки был отменён, хотя он находился на одной линии с защитником. Если нужно рисовать линии и точки, но при этом вам всё равно непонятно, как рассудить эпизод, то, пожалуйста, прекратите мешать арбитрам на поле. Абсурд. Если бы VAR был тренером, его бы уволили несколько недель назад», — написал Линекер в «Твиттере».
Пукки отправил мяч в ворота соперника на 33-й минуте, но гол был отменён из-за миллиметрового офсайда у форварда.
Видео доступно на «Чемпионате».
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