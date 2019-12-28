Курьёзный автогол и шикарный штрафной — в обзоре матча «Норвич» — «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм Хотспур» в гостях сыграл вничью с «Норвич Сити» со счётом 2:2 в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.
Первый гол на 18-й минуте забил полузащитник хозяев Марио Вранчич после ошибки соперника в центре поля.
Ещё одно взятие ворот гостей на 33-й минуте на засчитали из-за микроскопического офсайда.
Во втором тайме на 55-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен сравнял счёт со штрафного.
Но уже спустя 6 минут «Норвич» вновь вышел вперёд после гола в свои ворота защитника гостей Сержа Орье.
На 83-й минуте нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна сбили в штрафной хозяев.
Сам пострадавший с пенальти установил окончательный счёт встречи.
Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».
После этого матча «Тоттенхэм Хотспур», набрав 30 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 5-е место, а «Норвич Сити» с 13 очками — 20-е.
- 28 декабря 2019
-
23:18
-
23:05
-
23:04
-
22:55
-
22:55
-
22:42
-
22:32
-
22:25
-
22:24
-
22:16
-
21:59
-
21:54
-
21:53
-
21:52
-
21:50
-
21:23
-
21:21
-
21:15
-
21:04
-
20:58
-
20:57
-
20:49
-
20:40
-
20:34
-
20:31
-
20:24
-
20:12
-
20:07
-
19:53
-
19:53
-
19:08
-
19:06
-
18:58
-
18:48
-
18:44