Курьёзный автогол и шикарный штрафной — в обзоре матча «Норвич» — «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм Хотспур» в гостях сыграл вничью с «Норвич Сити» со счётом 2:2 в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.



Первый гол на 18-й минуте забил полузащитник хозяев Марио Вранчич после ошибки соперника в центре поля.

Ещё одно взятие ворот гостей на 33-й минуте на засчитали из-за микроскопического офсайда.

Во втором тайме на 55-й минуте полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен сравнял счёт со штрафного.

Но уже спустя 6 минут «Норвич» вновь вышел вперёд после гола в свои ворота защитника гостей Сержа Орье.

На 83-й минуте нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна сбили в штрафной хозяев.

Сам пострадавший с пенальти установил окончательный счёт встречи.

Видео решающего гола доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Тоттенхэм Хотспур», набрав 30 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 5-е место, а «Норвич Сити» с 13 очками — 20-е.