Ф. де Йонг: АПЛ находится на более высоком уровне, чем Ла Лига

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг сравнил уровни чемпионатов Испании и Англии.
«Раньше думал, что Ла Лига — самая сильная в мире футбольная лига. Мы все наблюдали за их доминированием на европейской арене. Испанские клубы всегда проходили далеко и часто выигрывали главные турниры, такие как Лига чемпионов и Лига Европы. Но за последние несколько лет английская Премьер-лига перехватила пальму первенства. Когда речь идёт о чистых игровых навыках, Ла Лига лучше. Но из-за высокой интенсивности турнира английская Премьер-лига находится на более высоком уровне», — приводит слова де Йонга Mirror.
Де Йонг перешёл в «Барселону» из «Аякса» летом 2019 года за € 75 млн. В нынешнем сезоне хавбек в 18 матчах Примеры забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.
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