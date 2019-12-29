Моуринью: Н'Домбеле был феноменальным в матче с «Норвич Сити»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью высоко оценил игру полузащитника «шпор» Тангая Н'Домбеле после матча 20-го тура английской Премьер-лиги с «Норвич Сити» (2:2).



«Думаю, Н'Домбеле был абсолютно феноменальным в этом матче. Он играл очень, очень хорошо. Мы играли без Винкса, без Дайера, но Н'Домбеле и Эриксен отлично себя проявили. Полный контроль ситуации. Передачи, движения, перемещения — всё было плавным. Они продемонстрировали фантастическое качество футбола», — приводит слова Моуринью Sky Sports.



«Тоттенхэм Хотспур» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, в активе лондонской команды 30 очков. «Норвич Сити» (13) — на последнем, 20-м месте.

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