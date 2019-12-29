Переход Холанда в «Ювентус» задерживается из-за требований игрока по зарплате

«Ювентус» ещё не оформил трансфер нападающего «Ред Булл Зальцбург» Эрлинга Холанда, несмотря на сообщения о победе туринцев в борьбе за игрока.
По информации Calciomercato.com, переход норвежца в стан бьянконери задерживается из-за требований игрока по зарплате. 19-летний футболист хочет получать в новом клубе € 10,25 млн за сезон, однако «старая синьора» не готова удовлетворить его требования. Тем не менее в «Ювентусе» уверены в итоговой договорённости с Холандом, поскольку его интересы представляет агент Мино Райола, находящийся в хороших отношениях с клубом.
Ранее сообщалось, что трансфер Холанда в январе 2020 года обойдётся «Ювентусу» в € 30 млн — именно такая сумма отступных значится в контракте игрока.
В нынешнем сезоне нападающий в 14 матчах австрийской Бундеслиги отправил в ворота соперников 16 мячей (1 – с пенальти). На его счету 8 мячей (2 — с пенальти) и один результативный пас в 6 встречах Лиги чемпионов.
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