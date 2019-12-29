Роналду: сын говорит мне: «Папа, подожди ещё несколько лет. Я хочу поиграть с тобой»

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал, когда планирует завершить профессиональную карьеру.
«У меня есть ещё несколько лет, чтобы играть. Я должен показывать пример своим детям, особенно Криштиану, который иногда оказывает на меня давление, говоря: „Папа, подожди ещё несколько лет. Я хочу поиграть с тобой“. Думаю, это сложно будет устроить, но пока я наслаждаюсь футболом», — приводит слова Роналду Globo Esporte.
Напомним, контракт Роналду с туринским клубом рассчитан до 2022 года. Португальскому футболисту в 2022-м будет 37 лет.
В нынешнем сезоне Криштиану забил 10 мячей и отдал 1 результативную передачу в 14 матчах итальянской Серии А. Ещё 2 гола и 1 результативную передачу португалец записал в актив в шести встречах Лиги чемпионов.
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