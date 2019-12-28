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Роналду: хотел бы попробовать себя в кино как актёр

Роналду: хотел бы попробовать себя в кино как актёр
Футбол / Италия 0

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, чем планирует заняться после завершения профессиональной карьеры.

«Когда закончу с футболом, хотел бы возобновить учёбу. Я сосредоточен на обучении, на изучении, поскольку, к сожалению, не всегда могу дать ответы на возникающие вопросы. Есть ещё одна вещь, которая очаровывает, — хотел бы попробовать себя в кино как актёр», — приводит слова Роналду Football Italia.

Напомним, контракт Роналду с туринским клубом рассчитан до 2022 года. Португальскому футболисту в 2022-м будет 37 лет.

В нынешнем сезоне Криштиану забил 10 мячей и отдал 1 результативную передачу в 14 матчах итальянской Серии А. Ещё 2 гола и 1 результативную передачу португалец записал в актив в шести встречах Лиги чемпионов.

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