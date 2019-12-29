Роналду — лучший игрок 2019 года по версии Globe Soccer Awards
В Дубае состоялась церемония вручения наград Globe Soccer Awards. Лучшим игроком 2019 года был признан нападающий национальной команды Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.
В борьбе за награду 34-летний футболист опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.
Роналду был признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards в четвёртый раз подряд и шестой раз в карьере.
Видео можно посмотреть на странице Globe Soccer Awards в «Твиттере».
В нынешнем сезоне Роналду забил 10 мячей и отдал 1 голевой пас в 14 матчах итальянской Серии А. Ещё 2 гола и 1 результативную передачу португалец записал в свой актив в 6 встречах Лиги чемпионов.
Роналду: сын говорит мне: «Папа, подожди ещё несколько лет. Я хочу поиграть с тобой»
- 29 декабря 2019
-
23:31
-
23:20
-
23:16
-
23:10
-
23:01
-
23:01
-
22:51
-
22:48
-
22:34
-
22:31
-
22:22
-
22:12
-
21:58
-
21:45
-
21:45
-
21:26
-
21:20
-
20:59
-
20:50
-
20:39
-
20:27
-
20:27
-
20:18
-
20:11
-
19:54
-
19:36
-
19:35
-
19:20
-
19:13
-
19:09
-
19:07
-
18:58
-
18:50
-
18:47
-
18:35
Партнерский контент