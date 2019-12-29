Роналду — лучший игрок 2019 года по версии Globe Soccer Awards

В Дубае состоялась церемония вручения наград Globe Soccer Awards. Лучшим игроком 2019 года был признан нападающий национальной команды Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

В борьбе за награду 34-летний футболист опередил защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка, форварда каталонской «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Роналду был признан лучшим игроком года по версии Globe Soccer Awards в четвёртый раз подряд и шестой раз в карьере.

Видео можно посмотреть на странице Globe Soccer Awards в «Твиттере».

В нынешнем сезоне Роналду забил 10 мячей и отдал 1 голевой пас в 14 матчах итальянской Серии А. Ещё 2 гола и 1 результативную передачу португалец записал в свой актив в 6 встречах Лиги чемпионов.