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Семак — о ситуации на Украине: война — самое плохое, что может быть

Семак — о ситуации на Украине: война — самое плохое, что может быть
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался на тему сложившейся ситуации на Украине.

«Слежу ли за тем, что происходит на востоке Украины? Да, но после начала известных событий ни разу там не был. Ни в Луганске, ни у родителей, которые живут там. Какое тут ещё может быть мнение? Война — самое плохое, что может быть. Всё, что можно решить дипломатическим путём, так и надо решать. Я всегда за то, чтобы люди нормально жили. Чтобы они не страдали, не было братоубийственной войны. Когда моя бабушка была жива, она всегда говорила: «Главное, чтобы не было войны». Думал: «Ну как же, мы в такое время живём, какая здесь война?». До сих пор в голове не укладывается, как это стало возможным. Для меня это очень больно и горько.

До меня и сейчас долетают отголоски этих распрей. Кто-то поддерживает одну сторону, кто-то — другую. Брат, который там жил, оттуда уехал. Сестра какое-то время жила у меня в Санкт-Петербурге, а потом сказала, что слишком сильно любит свой родной город и вернулась обратно.

У нас схожее мнение по этому вопросу с Ракицким. Он далёк от политики, и самое главное здесь только то, что погибают и страдают люди. Это большая беда», — сказал Семак «Чемпионату».

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