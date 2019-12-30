«Походы в баню — 26». Глушаков подвёл итоги 2019 года

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков в своём «инстаграме» подвёл итоги уходящего 2019 года.



«Есть что вспомнить. Мой 2019-й — только факты, всё по порядку. 24 матча, 5 голов. Кубок Матч Премьер — трофей! (3 матча, 2️ гола). Говорил же, что в «Спартаке» буду выигрывать трофеи. Не соврал ни разу. 8 матчей за «Спартак» и 2 гола («Зениту» и «Ахмату»). Забил 1500-й гол красно-белых в РПЛ. Переход в «Ахмат» — перезагрузка! 16 матчей за «Ахмат» и 3 гола («Лучу» (2) и «Рубину»). Травмы — 3. Пусть останутся в 2019. Всем известная история — выматывала, но делала сильнее и многому научила. Походы в баню — 26. Получается, что где-то раз в две недели. Традиции не нарушаем. Незабитые пенальти — 0. Не было шанса ни забить, ни промахнуться. Лайки в «Инстаграме» — 361. Но это не точно, что-то могло остаться незамеченным.



Это был сложный год, но в нём было много-много хорошего. Жизнь учит! Возможно, кому-то очень хочется, чтобы история Глушакова в большом футболе поскорее закончилась. Но сил у меня ещё много, есть амбиции и есть что доказать — прежде всего себе. Ещё попылим на самом высоком уровне не один год. Уверен в этом. Двигаемся дальше, будет много работы с «Ахматом» в новом году. А пока есть время взять небольшую паузу, расслабиться, поблагодарить за всё и спокойно проводить старый год. И встретить 2020-й! Всех с наступающим!» — написал Глушаков.

«Подъехали несколько человек со стволами». Глушаков рассказал об угрозах