«Подъехали несколько человек со стволами». Глушаков рассказал об угрозах

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал об угрозах на фоне истории с разводом с бывшей супругой Дарьей.
«Если бы предал огласке всё, что знаю, то история в СМИ закружилась бы ещё сильнее — а мне этого не надо. Хотя у меня есть материалы, которые подтверждают эту «теорию заговора» — на несколько флешек набралось интересного. Звонки моим друзьям футболистам с угрозами мне, фото, видео.
Был случай: собрались с друзьями на рыбалку, но у меня в последний момент не получилось поехать. Так вот на ту рыбалку неожиданно подъехали несколько человек со стволами — меня искали. После этого один из моих друзей позвонил умнику, который прислал этих с оружием, чтобы разобраться, что это вообще было такое. И получил ответ: «К тебе претензий нет, а у Глушакова всё заберём, что запланировали». А после этот умник ещё и охрану себе взял. Странно. Какой-то привет из 90-х», — цитирует Глушакова Sport24.
- 23 декабря 2019
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