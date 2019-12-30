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«Милан» близок к сделке по защитнику «Барселоны»

«Милан» близок к сделке по защитнику «Барселоны»
Футбол / Испания 0

Защитник «Барселоны» Жан-Клер Тодибо может продолжить карьеру в Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, следующим клубом француза может стать «Милан». Россонери ведут с каталонцами переговоры о переходе и в настоящее время близки к договорённости. Ожидается, что Тодибо присоединится к новой команде на правах аренды с обязательством последующего выкупа за € 20 млн.

Отмечается, что сам Жан-Клер ещё не согласовал с «Миланом» условия личного контракта.

Тодибо перешёл в «Барселону» в начале этого года из «Тулузы», воспитанником которой является. В нынешнем сезоне 19-летний защитник принял участие в двух матчах испанской Примеры. Также он провёл одну встречу в этом розыгрыше Лиги чемпионов.

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