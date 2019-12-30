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Райола: все говорят о «Манчестер Юнайтед», но на Холанда претендовали 12 клубов

Райола: все говорят о «Манчестер Юнайтед», но на Холанда претендовали 12 клубов
Футбол / Англия 0

Агент Мино Райола прокомментировал трансфер своего клиента нападающего Эрлинга Холанда из «Ред Булл Зальцбург» в дортмундскую «Боруссию».

«Все говорят о „Манчестер Юнайтед“, но на Холанда претендовали 12 клубов. У нас были серьёзные переговоры со всеми. В конце концов, футболист сам должен принимать окончательное решение.

Не понимаю, почему в Англии все так удивлены, что он выбрал дортмундскую «Боруссию». Эрлинг — молодой игрок. У него достаточно времени, чтобы в будущем сыграть и в английской Премьер-лиге. Он не чувствовал, что пришло время перейти в АПЛ. Дортмундская «Боруссия» — фантастический клуб, и я думаю, это лучший шаг для его развития в настоящий момент», — приводит слова Райолы Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» отказался от покупки Холанда из-за требований Райолы
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