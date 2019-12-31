Полузащитник «Челси» Дэниел Дринкуотер может продолжить карьеру в «Астон Вилле», сообщает Sky Sports.



По информации источника, наставник клуба из Бирмингема Дин Смит рассматривает 29-летнего футболиста в качестве замены ранее травмировавшемуся Джону Макгинну. Первую часть сезона Дринкуотер провёл в «Бёрнли». Клуб может продлить срок аренды футболиста, однако это вряд ли произойдёт. Напомним, в сентябре Дринкуотер получил травму связок лодыжки после драки в одном из ночных клубов в Манчестере.



В нынешнем сезоне Дринкуотер принял участие в 1 матче чемпионата Англии. «Астон Вилла» набрала 18 очков в 20 матчах и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (24) — на 13-м месте.

Дринкуотер пропустит две недели из-за травмы, полученной во время драки в баре