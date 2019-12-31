Черчесов — болельщикам: мы играли за вас, надеемся и в 2020 году радовать яркой игрой
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.
«Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 2019 год стал для национальной сборной России успешным — наши парни выполнили задачу и вышли в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года, матчи которого состоятся в том числе в Санкт-Петербурге. В течение года мы чувствовали вашу поддержку, играли за вас. В Новом году нас также ждут важные и ответственные матчи. Надеемся и в будущем радовать вас яркой игрой, красивыми голами и работать с полной самоотдачей на футбольном поле. Желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и благополучия!» — приводит слова Черчесова РИА «Новости».
Календарь матчей чемпионата Европы 2020 года.
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