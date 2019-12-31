«Интер» готов предложить $ 33 млн за защитника «Челси» Эмерсона

Миланский «Интер» заинтересован в услугах крайнего защитника «Челси» Эмерсона Палмьери. Как сообщает The Independent, итальянский клуб готов расстаться ради него с $ 33 млн.



Решение по продаже Эмерсона напрямую зависит от поиска «Челси» его возможной замены. Если клуб не сумеет договориться о трансферах других защитников, Эмерсон останется в Лондоне как минимум до лета. Другим претендентом на Палмьери считают «Ювентус».



Напомним, основной целью «Челси» на позицию Эмерсона считается защитник «Лестер Сити» Бен Чилвелл. Впрочем, «лисы» не планируют расставаться со своими ведущими футболистами в зимнее трансферное окно — команда Брендана Роджерса борется за самые высокие места в турнирой таблице АПЛ текущего сезона.