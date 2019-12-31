Хавбек «Атлетико» Лемар выбыл на неопределённый срок из-за травмы
Полузащитник «Атлетико» Тома Лемар выбыл на неопределённый срок из-за травмы, сообщается на официальном сайте мадридского клуба.
24-летний французский футболист получил повреждение мышц бедра. Сроки восстановления не сообщаются. Возвращение Лемара на поле будет зависеть от хода восстановления.
Ранее в СМИ сообщалось, что Лемар попал в сферу интересов лондонского «Арсенала». Отмечалось, что Лемар недоволен количеством игрового времени в мадридском «Атлетико» и хочет перейти в команду, где сможет чаще выходить на поле.
В нынешнем сезоне Лемар принял участие в 15 матчах чемпионата Испании, однако не сумел отметиться результативными действиями. «Атлетико» набрал 32 очка в 18 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Примеры.
Хавбек «Атлетико» Лемар может перейти в «Арсенал» в январе
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