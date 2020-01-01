Лэмпард — о потерянной победе над «Брайтоном»: нам вообще повезло, что мы не проиграли

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал потерю очков подопечными в матче с «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:1). Лондонский клуб вёл в счёте до 84-й минуты выездной встречи.



«Матч получился разочаровывающим по ряду причин. В первом тайме мы были нацелены на победу и делали для этого всё. Тем не менее мы были недостаточно безжалостны, когда дело доходило до реализации. Игра была в наших руках, и мы были обязаны снимать все вопросы о победителе ещё в первые 45 минут.



В итоге мы оставили «Брайтон» в игре и были наказаны великолепным голом Джаханбакша. Нам вообще повезло, что мы не проиграли.



Меня сильно беспокоит отсутствие стабильности. Сегодня мы взяли одно очко, но игрой команды я недоволен», — цитирует Лэмпарда BBC.

Напомним, в девяти последних поединках «Челси» одержало лишь три победы.