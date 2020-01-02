Источник: Заха — главная трансферная цель «Челси» на январь
Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может перейти в «Челси» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает The Times.
Как утверждает источник, главный тренер команды Фрэнк Лэмпард определил ивуарийца как главную трансферную цель на январское трансферное окно. Лондонский клуб оценивает 27-летнего игрока в более чем € 80 млн. Это может стать камнем преткновения в совершении трансфера. «Челси» готов включить в сделку одного из своих нападающих. И одним из них может стать французский форвард Оливье Жиру, который хочет покинуть команду уже в январе.
Уилфрид Заха принял участие в 21 матче в этом сезоне английской Премьер-лиги. Нападающий сборной Кот-д'Ивуара забил три гола и стал автором трёх результативных передач.
Ходжсон считает, что Заха не покинет «Кристал Пэлас» этой зимой
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